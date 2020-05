Si torna in mare, via libera agli sport acquatici e in barca si può uscire in due

Si torna a fare anche sport in acqua. Dopo l’ordinanza firmata mercoledì pomeriggio dal governatore Stefano Bonaccini, che demanda alle singole amministrazioni comunali le modalità di accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive, il Comune di Rimini firma l'ordinanza con cui disciplina degli sport acquatici e nautica da diporto.

Da mercoledì 6 maggio è possibile accedere agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività acquatiche individuali quali, ad esempio, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, deve avere luogo esclusivamente dalle aree oggetto di concessione per attività assimilabili (circoli nautici, velici) o dalle spiagge libere lungo percorsi opportunamente segnalati.

Inoltre, nelle aree in concessione in ambito portuale, nei porti turistici (darsene comprese) e nei circoli sportivi è possibile uscire in mare per attività da diporto (quali, ad esempio, vela, pesca, diporto nautico, moto d’acqua) nel rispetto delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto; in barca a vela o a motore si può uscire fra congiunti oppure, se non si tratta di congiunti, in non più di due persone.