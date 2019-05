Paolo Cevoli lancia una web serie in tredici puntate sui "Romagnoli Dop"

Una web serie in 13 puntate per raccontare il "Romagnolo Dop". E chi poteva essere il conduttore se non il riccionese doc Paolo Cevoli? Ecco quindi il comico al timone di "Romagnoli Dop", che andrà in onda dal 23 maggio ogni giovedì sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'artista. Un progetto di comunicazione realizzato insieme alla Regione Emilia Romagna e a Visit Romagna con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le caratteristiche dei romagnoli e di tutti coloro che si riconoscono nell’innata simpatia e cordialità della gente nata in Romagna

Cevoli racconta le particolarità del tipico romagnolo attraverso interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci, vacanzieri e altre umanità forestiere hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Tra i volti noti: Rudy Zerbi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Morandi, Gianni Fantoni, Kevin Schwantz, Roberto Mercadini, Davide Cassani, Guido Meda, Andrea Mingardi, Aldo Drudi, Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi e tanti altri. «Romagnoli DOP è una campagna di tutela della romagnolità che è uno stato dell’animo oltre ad una connotazione territoriale – afferma Paolo Cevoli in merito al format – La Denominazione di Origine Protetta dei romagnoli ha tre grandi caratteristiche: la sburonaggine, il patachismo e l’ignorantezza e le abbiamo volute cercare proprio in mezzo alle persone. Romagnoli e non».

Ad anticipare la web serie, un video clip musicale, una cover in chiave swing del celebre brano “Romagna Mia” di Secondo Casadei, interpretata dal gruppo Saxofollia insieme al pianista Pietro Beltrami e cantato da Cristina Montanari, Daniela Galli e Silvia Donati. Da questo videoclip è tratta la colonna sonora della web serie.

Ogni puntata è legata ad un particolare tema che definisce i tratti unici del romagnolo caratterizzato dal mix di tre fattori: sburonaggine, patachismo e ignorantezza. Le puntante sono così denominate: “Progetto”, “Romagnoli”, “Pataca”, “Sburone”, “Ignorantezza”, “Accoglienza”, “Azdora”, “Vita”, “Mangiare”, “Lavorare”, “BiciMotori”, “Birro”, “Divertirsi”.

Gli hashtag ufficiali della web serie sono: #RomagnoliDOP e #inEmiliaRomagna