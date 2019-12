Parcheggi in centro storico, Galli: "Una carenza che penalizza i commercianti"

I parcheggi a Rimini sono tra i temi più dibattuti. Anche nell’ultimo consiglio comunale. Sulla questione è intervenuto Gioenzo Renzi, Fratelli d'Italia, e continua anche il segretario provinciale della Lega Bruno Galli.

“Rimini non è nuova al problema dei parcheggi. E’ un difetto strutturale ed urbanistico – dice – che si evidenzia nel periodo di maggior afflusso, ora quello natalizio. Occorre quindi evitare situazioni come quella della chiusura del parcheggio Tiberio perché così le cose vanno di male in peggio”. “La carenza di parcheggi – prosegue – spinge la clientela ad allontanarsi dal centro città a discapito proprio di quei commercianti che già sono allo stremo delle forze e che aspettano occasioni come il Natale per risollevare le proprie attività”.