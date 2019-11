Parco del Mare, approvata la proposta per la valorizzazione ambientale della fascia di territorio

Con 16 voti favorevoli, 4 astenuti e 5 contrari, il Consiglio Comunale, nella seduta di martedì sera, ha approvato la proposta della Giunta, prevista al punto 2 dell’ordine del giorno, relativa all’accordo territoriale per la valorizzazione ambientale della fascia di territorio compresa tra l’arenile e il margine della città costruita, finalizzata alla realizzazione del “Parco del Mare”. Una decisione che va nella direzione di tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità.

L'intervento dell'assessore Frisoni

“Penso che questa città debba veramente andare fiera e orgogliosa - ha sottolineato Roberta Frisoni, assessore all Mobilità nel suo intervento durante la seduta del Consiglio Comunale - di un lavoro che in tanti stanno portando avanti per una rigenerazione dei nostri lungomari, nord e sud, anche in chiave di sostenibilità. E’ di pochi giorni fa un articolo del Sole 24 Ore, che ha dato merito del lavoro che si sta facendo su tutto il sistema fognario e ha anche dato spazio all’evidenza della riqualificazione dei lungomari con opere già partite e altre in partenza. Riqualificazioni innescate certamente grazie alle importanti risorse pubbliche che l’amministrazione comunale e’ riuscita ad intercettare, come quelle statali del bando periferie e della messa in sicurezza idraulica, cosi come quelle regionali del Por Fesr e la recente assegnazione di 8 milioni di euro da parete della Regione Emilia Romagna, per la riqualificazione del lungomare sud all’interno del bando gestito dall’assessorato al turismo sulla riqualificazione del prodotto turistico. E’ un accordo territoriale frutto di una visione forte e condivisa frutto della pianificazione strategica e di un intenso lavoro di squadra e coordinamento tra enti, professionalità e competenze; un accordo che ha già tanta concretezza, con i numerosi lavori partiti, alcuni già conclusi, altri in procinto di partire nelle prossime settimane, lavori che nel giro di un anno ci consentiranno di vedere dei lungomari della città trasformati nel segno di una riqualificazione paesaggistica e ambientale che affronta con forza anche il tema della messa in sicurezza idraulica, oggi quanto mai di estrema attualità".

Approvato anche con 17 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario, l’aggiornamento (previsto al punto 1) dei temi contenuti nella Tavola dei Vincoli denominati “Beni culturali”, “Immobili accentrati o sparsi di valore storico-architettonico” e “Immobili accentrati o sparsi di pregio storico-culturale e testimoniale”.

Non è passata invece con 10 voti favorevoli, 0 astenuti e 15 contrari, la mozione, prevista al punto 3 dell’ordine del giorno, avente come oggetto “Quale Progetto per il Parco del Mare ?” presentata dal Consigliere Comunale Gioenzo Renzi.