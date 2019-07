Paziente in dialisi muore durante un intervento, il medico rischia di finire alla sbarra

E' accusato di omicidio colposo il medico per cui la pm Paola Bonetti chiede il processo. Richiesta fatta al Gip Benedetta Vitolo che si esprimerà a metà settembre. A rischiare di finire alla sbarra è un dottore riminese, in servizio all'Infermi. Il medico si trova coinvolto in una vicenda che ha visto la morte di un pensionato francese di 65 anni, residente da tempo nella città di Fellini.

Nel giugno 2018 l'uomo è deceduto durante un’operazione per la sostituzione di un catetere venoso, utilizzato per la dialisi. Sottoposto dal 2015 alla dialisi il paziente si trovava nel reparto di Nefrologia per un intervento in day hospital. Qualcosa però non è andato come sarebbe dovuto e l'uomo è morto. Una perforazione della membrana cardiaca potrebbe aver provocato il decesso per dissanguamento. La moglie eil figlio hanno chiesto aiuto all'avvocato Torquato Tristani che ha presentato denuncia in Pocura e, dopo le indagini, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per il medico.