Pendolari stipati in tre carrozze al caldo, i 5 Stelle: "Dove sono i nuovi treni annunciati dalla Regione"

Ancora disagi sulla linea ferroviaria per Bologna. Andrea Bertani e Raffaella Sensoli, capogruppo e consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle: “Condizioni di viaggio vergognose”.

"Stipati come sardine in sole tre carrozze e senza aria condizionata: è il viaggio che sono stati costretti a fare i pendolari che questa mattina sono saliti a bordo del treno in partenza da Ravenna alle 7.55 e in arrivo a Bologna un’ora dopo sulla linea ferroviaria che collega Rimini al capoluogo emiliano. Un viaggio che per molti però non è nemmeno cominciato visto che molti dei passeggeri che dovevano salire nella stazione di Lugo sono stati costretti a restare a terra proprio a causa della limitata disponibilità di posti, sia a sedere che in piedi. “Mentre Bonaccini e Donini si vantano su giornali, tv e social network di aver consegnato all’Emilia-Romagna nuovi e sfavillanti treni, i nostri pendolari sono ancora costretti a viaggiare in condizioni vergognose – spiega Andrea Bertani, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – È assolutamente inconcepibile che una corsa che si svolge di lunedì mattina, in piena estate e che collega località importanti della nostra riviera, abbia a disposizione solo tre misere carrozze addirittura senza aria condizionata. Queste non sono condizioni accettabili. L’assessore Donini qualche giorno fa in aula, difendendo a spada tratta e contro ogni evidenza il nostro sistema ferroviario, disse che presto ci stancheremo di veder passare i nuovi treni. Al momento però l’unica cosa di cui ci siamo stancati è quella di vedere i pendolari viaggiare in situazioni simili”. “Quello che viene da chiedersi - conclude Raffaella Sensoli, consigliera regionale M5S – è su quali linee stiano viaggiando i nuovi treni annunciati dalla Regione, visto che quella che collega la riviera con Bologna è una di quelle dove si dovrebbe concentrare maggiore attenzione soprattutto nel periodo estivo”.