Plastic tax, Croatti: "E' una norma giusta, aiuterà la riconversione ecologica delle industrie"

"Stop terrorismo psicologico. La plastic tax è una norma giusta già prevista in diverse forme in altri paesi europei, dalla Germania, ai Paesi Bassi, passando per Gran Bretagna che la applicherà dal 2022, Finlandia, Portogallo, Irlanda fino all'Ungheria". Lo dichiara il Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti. “Anche a Rimini il 27 settembre abbiamo visto piazza Cavour piena di ragazzi manifestare a difesa dell’ambiente e chiedere misure concrete contro l’inquinamento e la plastica. A parole tutti al loro fianco ma poi, quando si tenta di agire, ecco che improvvisamente tanti politici mostrano il loro vero volto e la vicinanza a certe lobby, così come successo nel caso delle trivellazioni in mare" prosegue Croatti. “La norma prevista in finanziaria aiuta la riconversione ecologica delle nostre industrie, proprio quello che sosteniamo da oltre dieci anni. Industrie che potranno investire in prodotti riciclabili e biodegradabili e ridurre il peso degli imballaggi e la riduzione a monte è la prima azione di qualsiasi strategia di gestione sostenibile dei rifiuti", "La 'plastic tax' è una misura che la stessa UE sta pensando di introdurre. Sarà uno stimolo per produrre con prodotti meno impattanti e sempre meno usa e getta. Meno di un centesimo su ogni involucro e al massimo un centesimo su un flacone non riciclabile l’impatto della misura, con prospettive, risparmi ed opportunità per chi investe nell’economia circolare. Guardiamo al futuro con i fatti e non con gli slogan".