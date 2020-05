Il Ponte di Tiberio dice addio a moto e auto per tutta l'estate: sperimentazione fino a settembre

Per tutta l’estate il Ponte di Tiberio tornerà a mostrarsi nel pieno della sua bellezza, libero dal peso del traffico delle auto e diventando il simbolo di un nuovo modo di vivere gli spazi urbani del futuro, orientati alla valorizzazione e alla sostenibilità ambientale. Dopo la sperimentazione condotta con risultati positivi nel periodo delle festività natalizie, il bimillenario ponte, collegamento tra la via Emilia e il cuore antico della città, sarà pedonalizzato e dunque inibito temporaneamente al traffico veicolare, ma questa volta per un periodo più lungo: si parte già sabato 30 maggio e si proseguirà fino a domenica 13 settembre. Una sorta di prova generale per la realizzazione di quello che resta uno degli obiettivi strategici del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Psc e che si integra con la riorganizzazione della mobilità lungo via Bastioni Settentrionali e via Circonvallazione Occidentale, allo scopo di allontanare dal centro storico il traffico di attraversamento.

“Già questo inverno, alla luce dell’esito della sperimentazione natalizia, ci eravamo resi conto che la città è pronta a cambiare abitudini – commenta l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – nella consapevolezza da una parte che il ponte di Tiberio, il centro storico, gli investimenti sui motori culturali rappresentano un patrimonio che merita di essere valorizzato e dall’altro dalla necessità di cambiare il modo di vivere e spostarsi in città. Un cambiamento che avevamo colto annunciando una nuova sperimentazione già ad aprile e per tutta l’estate e che poi abbiamo forzatamente interrotto a causa del lockdown per il Covid 19. E’ un percorso, dunque, che Rimini aveva già intrapreso con convinzione e che siamo determinati a portare avanti, riallacciando ora quel filo interrotto quasi due mesi fa. Coerentemente con quanto annunciato a gennaio, proseguiamo per step, con la chiusura sperimentale al traffico delle auto per periodi progressivamente più lunghi in modo tale da arrivare gradualmente a rendere il ponte dedicato esclusivamente al passaggio dei pedoni. Nello specifico il provvedimento ricalca fedelmente quello adottato lo scorso inverno e che aveva dato ottimi risultati, sia in termini di gestione del traffico sia per quanto riguarda il riscontro da parte di cittadini e operatori.

L’ordinanza in pubblicazione dispone la chiusura al traffico del ponte – ad eccezione delle biciclette - dalle ore 14 del 30 maggio alle ore 24 del 13 settembre a tutti i veicoli. L’interdizione alla circolazione sul ponte avverrà col posizionamento di fioriere e fittoni, lasciando inalterato e agevole l’ingresso e l’uscita dal parcheggio Tiberio, oltre che l’accesso alla pista ciclabile di Viale Tiberio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’accesso al Borgo e ai suoi servizi resta garantito, mentre il flusso di traffico, per raggiungere via Circonvallazione occidentale sarà possibile proseguire su via Matteotti fino alla rotatoria davanti a “Navigare Necesse” all’altezza della quale è possibile o proseguire lungo l’asse “Fila dritto” verso la zona sud della città, o svoltare a destra lungo via Bastioni settentrionali e raggiungere Largo Valturio proseguendo sempre dritto. In questo modo il ponte di Tiberio sarà quindi liberato dal traffico di ‘solo attraversamento’ per il quale è utlizzato.