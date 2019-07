Porte dell'asilo "chiuse" per 31 bambini non in regola con gli obblighi vaccinali

Il conto alla rovescia è quasi finito per le famiglie inadempienti con gli obblighi vaccinali. Sono infatti 31 i bambini non vaccinati a cui lunedì sarà notificata dal comune di Rimini l’esclusione da asili nido e scuole materne nell'anno scolastico 2019/2020.

Per altri 23 bambini c'è ancora tempo fino a mercoledì 31 luglio per mettersi in regola: alcune di queste famiglie sono straniere e hanno chiesto approfondimenti, mentre in altri casi sono in possesso di certificati vaccinali di altre regioni. La battaglia del Comune di Rimini contro i no vax continua tra controlli e multe.