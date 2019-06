L'ambasciatore dell'Argentina premia lo chef del ristorante stellato Abocar

A Rimini in occasione del conferimento del Premio “Argentini nel Mondo” è stato ricevuto in Residenza comunale l’ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia Tomàs Ferrari. Il prestigioso riconoscimento per il contributo alla promozione dell’immagine e dei valori della Repubblica Argentina e allo sviluppo dei rapporti tra i membri della comunità argentina all’estero è stato infatti assegnato a Mariano Guardianelli, Chef del ristorante riminese “Abocar due cucine” di via Farini, che si è distinto nell’arte culinaria tanto da vedersi assegnare alla fine dello scorso anno la sua prima Stella Michelin.

A far gli onori di casa il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi che ha ricevuto l’ambasciatore assieme all’Assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia e al Responsabile della Cineteca Marco Leonetti che hanno accompagnato l’Ambasciatore Ferrari e lo Chef Guardianelli ad una visita esclusiva sia al Teatro Galli che al Cinema Fulgor. L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per rinnovare il rapporto tra la comunità riminese e quella argentina, rafforzando quel legame a doppio filo che spesso si dipana lungo storie di famiglie emigrate, ma mai separate o dimenticate.