Lotta all'evasione fiscale: Rimini "incassa" un premio all'innovazione diventando un'eccellenza nazionale

Un premio consegnato venerdì nelle mani di Ivana Manducchi, dirigente del Settore Risorse Tributarie, in rappresentanza del Comune di Rimini durante il Live Show dedicato al tema smart communities in programma allo Studio TV del padiglione 33 di BolognaFiere. La consegna è avvenuta nell’ambito di Smau, la piattaforma di business matching indipendente scelta ogni anno da oltre 50mila imprenditori, tra cui manager di aziende e di pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di crescere e aggiornarsi su temi quali innovazione, tecnologia, digital e internazionalizzazione.

Si tratta di un premio che riconosce Rimini come eccellenza in campo nazionale nel contrasto all’evasione fiscale, ottenuto anche grazie all’incontro tra professionalità interne ed esterne al Comune. Nello specifico il riconoscimento è riferito al software avanzato utilizzato per la gestione dei tributi e il recupero dell’evasione fiscale: un percorso di innovazione che ha avuto una sterzata nel 2014, con l’internalizzazione e gestione in house della TARI. A questo scopo si è reso fondamentale adottare un nuovo software, sviluppato grazie anche all’incontro tra i funzionari interni al Comune e le risorse umane di Municipia, che ha portato a numerosi benefici che si sono riflessi sul contenimento delle tariffe e sull’accelerazione delle procedure di riscossione. Oltre a sollecitare altri sviluppi, connessi ai mutamenti del contesto economico e socio-demografico del Comune e del territorio. L’evento, moderato da Chiara Albicocco di Radio24, trasmesso in streaming, è visibile su triwu.it all’indirizzo http://www.triwu.it/streaming/