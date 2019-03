Primarie Pd, Emma Petitti: "Con Zingaretti vince la politica del coraggio e della passione"

"Ha vinto il Pd! Tutta la comunità democratica si è rimessa in cammino. Questa non è solo la vittoria di Nicola Zingaretti, ma della politica con la 'p' maiuscola, quella della passione, del coraggio e dell’impegno comune - afferma a poche ore dal risultato finale Emma Petitti, capolista per Zingaretti - Una domenica che ha visto code di appassionati davanti ai gazebo, seggi pieni di persone che credono nel centrosinistra e nella democrazia. Tutti accumunati dalla voglia di partecipare, di ripartire, di reagire per fronteggiare l’isolazionismo, l’immobilismo e la macchina di proclami attorno ai quali ruota il Governo giallo-verde".

"Con le primarie si è espressa la comunità democratica, persone che scendono in piazza, mettono il proprio impegno e non si limitano a fare qualche clic dietro il mouse su piattaforme poco trasparenti. L’affluenza è stata sopra le aspettative, cosa che ci rende orgogliosi e più forti. Con Nicola Zingaretti andiamo a scrivere una nuova pagina del Partito Democratico, in discontinuità con il passato - continua Emma Petitti - E’ con Zingaretti che possiamo allargare il campo progressista, riavvicinare gli elettori che hanno smesso di credere in noi e offrire una nuova proposta a tutti coloro che non si riconoscono nei populismi e nei facili proclami di chi cavalca la paura e le aspettative ma aumenta le tasse agli italiani e lascia in eredità il debito pubblico e la precarietà nel mondo del lavoro alle giovani generazioni. Più debito e meno crescita, questo è il saldo dei conti pubblici italiani con gli investimenti ed i cantieri fermi. Ora al lavoro, per il territorio e per tutto il Paese. E basta polemiche. Uniti si vince con le proprie idee ed i propri valori, uniti si cresce assieme alla sinistra europea e alle forze democratiche ed europeiste. Per gli Stati Uniti di Europa e l'euro contro il nazionalismo e l'isolazionismo italiano".