Alluvione del 2015, la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei persone

Chiesto il rinvio a giudizio con accuse, a vario titolo, di inondazione colposa e falso ideologico, per l'alluvione del 2015 a Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna. La Procura di Rimini chiede che vadano a processo due dirigenti regionali, Mauro Vannoni, responsabile sicurezza del territorio e protezione civile, e Fiorenzo Bertozzi, del servizio area Romagna, due dirigenti Hera, il titolare e il progettista di un’impresa edile, come riportato dalle cronache locali.

Il 28 maggio compariranno così davanti al giudice per le udienze preliminari. L’udienza preliminare è stata fissata davanti al gup, Benedetta Vitolo. L’indagine durata 4 anni e coordinata dal sostituto procuratore Marino Cerioni fa riferimento a ciò che accadde nella notte tra il 5 e il 6 febbraio del 2015 nei soli Comuni di Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna. Quella notte una famiglia di 4 persone residente in zona “Nuova Contea” sulla strada Santarcangiolese fu salvata solo grazie all’intervento con gommone dei vigili del fuoco. Dopo diverse querele di parte e tante integrazioni, la Procura con una dettagliata ordinanza di richiesta di giudizio e lunghe pagine di capi di imputazione, ha però deciso di tenere separati i fatti accorsi nei due diversi Comuni, contestando solo per Bellaria Igea Marina, dove esondò l’Uso, il reato di inondazione colposa, mantenendo quello di falsità ideologica per i fatti di Santarcangelo. Nel diniego di alzare le paratie del tratto fluviale, la Procura ha quindi individuato sufficienti prove per chiedere il processo per inondazione colposa. Due le famiglie che si costituiranno parte civile, una Santarcangelo e una Bellaria, rappresentate dagli avvocati Emanuela Guerra e Elena Guidi. Vannoni e Bertozzi sono difesi dagli avvocati Marino Rossetti e Paolo Righi.