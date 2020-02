Pulizie in stazione: "Cambiano le cooperative, ma nessuno paga gli stipendi"

"In meno di un anno quattro cooperative si sono avvicendate aggiudicandosi il servizio di pulizia di alcune Stazioni Ferroviarie dell’Emilia Romagna, tra cui Rimini. Cooperative diverse con un unico elemento comune: quando si conclude il contratto di appalto non pagano tutto il dovuto ai dipendenti". Con queste parole Massimo Bellini, segretario generale Filt Cgil Rimini denuncia la situazione.

"Così il credito per i lavoratori si accumula, come la loro disperazione, anche perché non stiamo parlando di stipendi “pesanti” e saltare una mensilità o due significa togliere il sostentamento alle famiglie che hanno questa come unica fonte di reddito. Ad oggi, parlando soltanto dei 6 dipendenti di Rimini, manca una mensilità e il TFR che una cooperativa non ha pagato, manca lo stipendio di dicembre e la tredicesima 2019 che un'altra cooperativa non ha pagato, manca la metà del mese di gennaio che l’ultima subentrante non pagherà perché il suo contratto decorre dal 17 gennaio 2020. Al di sopra del labirinto degli appalti e subappalti dove l’illegalità spesso prolifera, esistono però delle regole, una delle quali è che l’azienda appaltante è responsabile in solido nei confronti dei dipendenti, il che significa che se la ditta che ha ottenuto l’appalto non paga gli stipendi, il committente deve risponderne direttamente. La questione, il 6 novembre scorso, quando una di queste cooperativa di turno era stata portata in discussione al Ministero del Lavoro, ma i committenti RFI e Grandi Stazioni, che erano stati convocati formalmente dal Ministero in quanto tenuti al pagamento degli stipendi insoluti, non si sono presentati. Un comportamento che continuano a mantenere anche oggi manifestando l’assoluta indisponibilità a far fronte ai crediti dei lavoratori. Intanto la Filt Cgil di Rimini e dell’Emilia Romagna hanno dato mandato ai legali per recuperare le retribuzioni mancanti e per il giorno 14 febbraio l’Ispettorato del Lavoro di Rimini ha anche convocato le parti".