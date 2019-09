Qualità dell'aria nel Riminese, i risultati di agosto migliori rispetto al 2018

Massima attenzione sui controlli relativi alla qualità dell'acqua e Arpae informa sui risultati emersi nel monitoraggio effettuato nel mese di agosto. "Le condizione climatiche del mese di agosto hanno favorito la formazione di Ozono - O3”, la cui concentrazione ha raggiunto in diverse giornate del mese livelli superiori al valore obiettivo di 120 μg/m3 (calcolato come media mobile sulle 8 ore) in tutte le stazioni della Rete di monitoraggio. Questo numero di giornate, comunque, è stato inferiore a quello riscontato nel 2018 (8 volte a Marecchia, 5 a S. Clemente, 2 a S. Leo e 9 a Verucchio). In nessuna stazione è stata raggiunta la soglia di allarme (pari a 240 µg/m3 calcolata su base oraria), così come non è mai stata raggiunta la soglia di informazione (pari a di 180 µg/m3 calcolata su base oraria).

Per quanto riguarda gli altri inquinanti, come è normale aspettarsi in questo periodo dell’anno, le concentrazioni sono state abbastanza contenute e non si sono registrate criticità"