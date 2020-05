Nasce l'App Turismo Facile tutta la vacanza si gestisce con un click

Check in online, scelta del menu, possibilità di decidere dove far mangiare l’ospite: camera, sala, spiaggia e molto altro. Nasce l’App TurismoFacile per semplificare la vacanza di chi sceglie Rimini Nord. Un App nata dalla collaborazione tra il Quartiere Numero 5 e la Seca Security Cash, azienda con sede a Chiasso di proprietà di due soci italiani che da 20 anni si occupa di sviluppare software con alte tecnologie nel campo della gestione crediti per grandi aziende italiane. Azienda che ha sviluppato e gestito l’App.

“L’emergenza Covid-19 ci impone di ripensare il nostro turismo, rilanciare i servizi aggiunti dedicati ai nostri ospiti e unire le nostre frazioni, per creare un unico pacchetto turistico spendibile nella promozione del territorio. Possiamo vantarci di un territorio ed un mare a misura di famiglia, adesso è nostro dovere usare la tecnologia per migliorare l’esperienza per chi visita il nostro territorio” Dichiara Stefano Benaglia, presidente dell’associazione Quartiere 5. Si tratta di un App che oltre ad aiutare le tradizionali attività alberghiere e dei servizi spiaggia, permette di far conoscere le tante offerte di prodotti ed eventi turistici presenti sul territorio, aiutando e guidando l’ospite nella sua esperienza vacanziera. I Comitati Turistici avranno l’uso e la personalizzazione delle pagine eventi completamente gratuita, senza costi di attivazione e gestione. In questo modo i turisti saranno sempre aggiornati sulle ultime novità e sulle iniziative della propria frazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo certi che l’applicazione sarà molto gradita dai vostri ospiti, oltre che molto utile agli albergatori e a tutti gli attori turistici del territorio. La riviera romagnola sarà la prima a poter offrire un prodotto unico e innovativo” dichiara Adriano Filippi, uno dei due soci dell’azienda, turista da molti anni nella nostra riviera romagnola.