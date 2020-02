Reddito di cittadinanza, i numeri del sussidio in Provincia

Un anno di Reddito di cittadinanza, i numeri del sussidio a Forlì-CesenaSSono passati undici mesi da quando è entrata in vigore la discussa misura del Reddito di cittadinanza, voluta fortemente dal M5S. Si può tracciare un primo bilancio che dice che a gennaio, per la prima volta si registra una frenata nel numero di nuclei percettori del reddito o della pensione di cittadinanza.

Al 31 gennaio erano 989.783, rispetto ai 993.337 di dicembre, ovvero 3.554 famiglie in meno. E il calo dovrebbe essere la tendenza anche per i prossimi mesi. Tra i motivi della frenata registrata dall’Inps tra dicembre e gennaio, le variazioni della situazione reddituale o della composizione del nucleo familiare che hanno fatto perdere il diritto al sussidio, ma c’è anche chi nel frattempo ha trovato lavoro, o chi è stato cancellato in seguito ai controlli.

Dall’analisi delle tavole pubblicate dall’Inps emerge che tra aprile e dicembre per il reddito e la pensione di cittadinanza sono stati erogati 3,8 miliardi a fronte dei 5,6 miliardi stanziati nella legge di bilancio per il 2019.

Focus su Rimini

Inclusione sociale: sono 2313 i nuclei famigliari riminesi beneficiari della misura

„In provincia di Rimini, a gennaio, risultano 2313 i nuclei beneficiari della misura (incluse le pensioni di cittadinanza) registrati nell’ambito territoriale. Di questo numero una parte pari a 651 (di cui 528 in capo al Comune di Rimini) fanno parte della platea per la quale la normativa prevede la gestione in capo ai servizi sociali del Comune per l’attività e la gestione dei Patti di inclusione sociale, mentre un’altra quota di beneficiari sono affidati ai Centri per dell’impiego per la stipula del Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “condizionalità“ sia in possesso di almeno uno dei requisiti come assenza di occupazione da non più di due anni; “





