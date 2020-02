Regolamento urbanistico edilizio, nella variante entra la valutazione ambientale

Via libera lunedì mattina dalla terza commissione consigliare all’integrazione della variante al Rue recentemente adottata (regolamento urbanisico edilizio) con il Rapporto Ambientale di VAS – Valsat (Valutazione Ambientale Strategica), documento che ha lo scopo di valutare gli effetti sull’ambiente derivante dall’attuazione di piani e strumenti urbanistici.

L’integrazione di questo documento risponde ad una richiesta arrivata a dicembre dalla Provincia di Rimini a seguito dell’adozione della variante specifica per l’aggiornamento normativo del Rue, già approvato dal Consiglio Comunale nell’ottobre scorso; uno strumento prezioso a sostegno del programma di rigenerazione urbana intrapreso dal Comune di Rimini grazie a Psc, Rue e progetti specifici su aree strategiche come il Centro Storico, la marina con il Parco del Mare e l'Area Stazione. Con l’integrazione della Vas e Valsat, corredata da una nuova Relazione Tecnica, ci sarà inoltre la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle Osservazioni alla Variante Rue già adottata: dopo il voto del Consiglio Comunale, la delibera sarà pubblicata e depositata per sessanta giorni. In questo lasso di tempo i cittadini potranno presentare le loro osservazioni, che si aggiungeranno a quelle già pervenute e in corso di valutazione.