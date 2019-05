Oltre 300 alunni coinvolti nel progetto "Crescere sani con bimbi alle terme"

Si è conclusa con successo la 5° edizione del progetto dedicato ai bambini delle scuole elementari del Comune di Rimini, coinvolti in un percorso di educazione a uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta e un’attività fisica costante. Il progetto, rivolto ai bambini di 1° e 2° elementare delle scuole del Comune di Rimini, ha coinvolto 17 classi per un totale di circa 320 bambini. Ogni classe, dopo un incontro svolto all’interno del proprio plesso scolastico, è andata alla scoperta delle terme e dei suoi benefici, attraverso un’attività ludica sotto forma di caccia al tesoro. Grazie a un percorso che prevedeva il superamento di diverse prove di abilità, i bambini hanno svolto attività fisica e provato i diversi trattamenti relativi all’apparato respiratorio.

Al termine della mattinata, i bambini hanno potuto giocare nelle piscine con acqua di mare di Riminiterme, fatto una sana merenda a base di frutta e verdura offerta dal Centro Agro Alimentare Riminese e ricevuto una shopper con proposte realizzate ad hoc per le famiglie. A completare l’apporto educativo dell’iniziativa, i partecipanti sono stati invitati a rispettare l’ambiente attraverso scelte quotidiane sostenibili e indicazioni di comportamento. Il progetto è stato reso possibile grazie all’intervento di Start Romagna che ha fornito gratuitamente i titoli di viaggio per utilizzare i mezzi pubblici i bambini dai plessi scolastici alla sede di Riminiterme. L’educazione alla prevenzione e ai sani stili vita, soprattutto in età pediatrica, rappresenta un impegno fondamentale nella crescita dei bambini, più sensibili alle patologie infettive delle vie respiratorie, nonché una fonte di sviluppo e futuri risparmi sociali. È per questo che Riminiterme ha voluto dare continuità e sviluppo al progetto che ha visto l’intera struttura termale coinvolta con il coordinamento di Gabriella Bubani, della Direzione Sanitaria, del personale dei reparti benessere, inalatorio, fitness/piscine, 10 istruttori, oltre alla presidenza, alla direzione e all’ufficio marketing.

“Crescere sani con Bimbi alle Terme è un progetto solido e collaudato e, in questi anni, ha continuato a registrare una grande partecipazione – afferma Luca Maria Ioli, Presidente di Riminiterme – Mi piace pensare a questa iniziativa come ‘una frontiera’ attraverso cui contribuiamo a educare i bambini a condurre uno stile di vita sano e a scoprire l’importanza di svolgere attività motorie. I bambini sono coinvolti nel progetto attraverso un approccio ludico educativo, che permette di avvicinarli alle terme, insieme alle loro famiglie, imparando così a conoscere una realtà che stimola il benessere e la cura della persona. Mi piace immaginare Bimbi alle Terme come il progetto simbolo della possibilità e volontà di realizzare il futuro di Riminiterme, della città e dei cittadini. Credo fortemente che Riminiterme e la colonia Novarese possano diventare un volano per uno sviluppo importante per Rimini Sud e per l’intera città”.