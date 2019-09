A Rivabella addio al vecchio distributore di benzina: "Dalle finestre delle scuole si vedrà il mare"

"Un passo avanti importante". Lo definisce così, l'assessore Mattia Morolli, l'intervento di rimozione della stazione di rifornimento a Rivabella, in via Coletti. I lavori sono iniziati lunedì e proseguiranno nei prossimi giorni. "Da anni era inattiva. A breve l'asilo La Giostra e la scuola elementare Anna Frank potranno vedere dalle finestre delle loro aule il mare. In questi anni tanti docenti e dirigenti scolastici hanno manifestato questa speranza", continua Morolli.

"Anche questa è l’ennesima prova della riqualificazione imminente che riguarderà tutta Rimini Nord, e che sta già iniziando. Lungo tutta via Coletti, fra scuole e asili, ci sono nove strutture scolastiche, circa quattromila studenti che potranno beneficiare diversa".

Soddisfatta dell'avvio dei lavori anche l'assessore Roberta Frisoni, assessore alla Mobilità, Programmazione e gestione del territorio. "Il distributore si trova in piazzale Adamello, un punto dove sono previsti due importanti progetti: la pista ciclabile, che sarà realizzata dal lato opposto del distributore di benzina, e il progetto di riqualificazione di Rimini Nord (il Bando Periferie) che prevede per Rivabella i lavori su via Toscanelli. E' quest'ultimo l'altro importante asse che verrà realizzato con il Bando periferie. Il distributore si trova poprio nel piazzale tra i due grandi interventi".

Frisoni evidenzia l'importanza della pista ciclabile di via Coletti per tutta la città. "Verrà costruita in due stralci. Il primo sarà quello che parte da San Giuliano, e corre sul lato monte, il secondo è quello che da via XXV Marzo, la via che da Rivabella porta verso il cimitero, congiunge fino a Lucio Lando e alla ciclabile del porto, e li passa lato monte. Il primo stralcio dei lavori di San Giuliano inizerà a settembre, invece per il tratto Rivabella sono previsti per inizio anno, tutto procede secondo i temi stabiliti".