Rotatoria in arrivo in via Marecchiese, Valturio e Montefeltro

Il Consiglio Comunale ha approvato giovedì tra le variazioni del Bilancio di Previsione 2019-2021 la realizzazione della rotatoria Via Marecchiese- Via Valturio-Via Montefeltro, che avevo proposto con l’interrogazione consigliare del 26.7.2018. L’assessore Frisoni aveva risposto allora che condivideva questo intervento per cui riconosco con piacere che ha “mantenuto la parola” e che l’Amministrazione Comunale ha approvato la spesa di 150mila euro per la sua attuazione.

Con la realizzazione della rotatoria al posto dell’attuale spartitraffico, cicli, moto, autoveicoli, provenienti dalla Via Montefeltro e diretti sulla Via Marecchiese, non saranno più costretti a deviare sul Viale Valturio, da percorrere fino alla rotatoria sulla Via Bastioni Occidentali, da aggirare, per poi ripercorrere Viale Valturio in senso inverso fino ad immettersi sulla Via Marecchiese. In questo modo, fra l’altro, si evitano i rischi e i pericoli ai ciclisti e motociclisti che sorpassano irregolarmente e pericolosamente lo spartitraffico per evitare la deviazione su Viale Valturio ed immettersi direttamente sulla Via Marecchiese. Cosi, si riducono l’allungamento, i tempi di percorso, l’intasamento del traffico su Viale Valturio e sulla rotatoria di Via Bastioni Occidentali. Inoltre, si previene il dirottamento del traffico dalla Via Montefeltro sulla Via Bilancioni e sulla Via Di Mezzo, dove si trovano la Residenza Anziani “Valloni” e un Asilo Comunale, fino alla Via Caduti di Marzabotto o alle vie laterali per immettersi sulla Via Marecchiese . Un risultato anche per i residenti della Via Montefeltro che avevano sottoscritto una petizione popolare rivolta al Sindaco per eliminare la “innaturale” deviazione su viale Valturio.