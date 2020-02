Rotatoria Padulli, i lavori entrano nella fase finale: le modifiche al traffico

Parte mercoledì 12 febbraio la fase finale per la realizzazione della rotatoria dei Padulli sulla Statale 16 Adriatica. Si comincia infatti mercoledì mattina con la modifica alla circolazione che prevede esclusivamente la percorribilità ai veicoli della rotatoria in direzione Ancona-Bologna. Il giorno successivo, giovedì 13 febbraio, è invece prevista la circolazione sull’altra parte della rotatoria in costruzione, vale a dire in direzione Bologna- Ancona. Da venerdì 14 febbraio entrambe le carreggiate della statale 16 saranno transitabili, ma attraverseranno separatamente le rispettive metà di rotatoria (che, quindi, non sarà ancora percorribile in senso circolare).Una volta realizzate alcune opere all’interno del rondò, motivo dell’intervento di questa settimana, verrà completata la rotatoria e aperta la nuova circolazione che fluidificherà il traffico lungo la Statale 16.