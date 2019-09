Ruba la borsa dall'auto di un'anziana mentre scarica la spesa, il nipote vede tutto dal balcone

E' stato arrestato per furto aggravato un 44enne, originario di Roma, ma residente a Rimini. L'uomo nella giornata di giovedì ha preso di mira un'anziana signora mentre scaricava la spesa dalla sua auto. La donna ignara di essere osservata ha continuato a portare la spesa dalla macchina al garage. Il ladro si è prima affiancato con la sua macchina a quella della donna, e quando ha visto che dietro al sedile del passeggero c'era la borsa con dentro il portafogli ha parcheggiato qualche metro più avanti per andare a piedi a rubare il bottino. Ha aperto la portiera della signora e ha portato via la borsa, scappando a bordo delle quattro ruote.

La donna non si è accorta di nulla, ma il nipote di 23 anni, ha visto tutto dal balcone. Ha chiamato la nonna, ha gridato contro l'uomo, ma la signora non ha sentito, così ha appuntato la targa dell'auto e ha chiesto aiuto alla sala operativa della Questura, fornendo una descrizione precisa e la direzione e la direzione presa dal ladro, verso la Statale 16. I poliziotti tramite la targa sono riusciti a risalire alla sua identità e all'abitazione. Si sono così diretti in via Tonale, dove sarebbe potuto passare. Poco dopo, quasi a Viserba, hanno intercettato la macchina. A bordo, alla guida, c'era il ladro. Insieme a lui, anche la moglie e due figli minorenni.

I poliziotti lo hanno perquisito e alle prime domande il ladro ha confessato consegnando i soldi rubati, 140 euro, e indicando il cassonetto dove aveva gettato la borsa. L'uomo ha raccontato di aver messo a punto il furto mentre la moglie faceva la spesa. I poliziotti sono riusciti a recuperare anche la borsa dell'anziana, che le è stata restituita insieme al denaro.