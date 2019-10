San Gaudenzo, i vincitori della tradizionale tombola in piazza Cavour

Sono due donne e un uomo a vincere i premi in denaro della tradizionale tombola in piazza Cavour organizzata lunedì pomeriggio in occasione della festa di San Gaudenzo, patrono della città. Ad aggiudicarsi la tombola è stata Morena Pazzaglini che ha vinto 1.500 euro. Ad avere tutti i numeri della Decina è stata invece Libera Vulpinari che ha portato a casa mille euro. Infine, la Cinquina è toccata a Vito De Palo che ha festeggiato il patrono con un assegno di 500 euro.

La giornata ha visto tantissimi momenti di festa e celebrazioni, fra cui l'assegnazione da parte della Croce Rossa Italiana a uomini e donne delle forze dell'ordine per il loro impegno e gesti eroici: medaglia d'oro all’ex comandante della capitaneria di porto Fabio Di Cecco; medaglia d'argento al poliziotto Giovanni Rondione. Invece, La Croce commemorativa è stata data per l’intervento dopo il terremoto del centro Italia, tra il 2016 e il 2017, a Oliviero Bartolucci, Raffaella Carrara Costan- tino Filidoro, Simone Lombardini, Antonio Lacidonia, Pasqualina Miele, Carla Tavella e Francesca Vaccari. Agli ispettori in pensione Edoardo Quaranta e Fausto Stella della polizia locale, è stata consegnata la Croce di anzianità.