San Giuliano Mare, Pecci (Lega): "La zona è lasciata all'incuria, dal parco Briolini al degrado dell'albergo Nautilus"

A seguito della terza Commissione comunale del territorio di lunedì, che ha visto in discussione la mozione del consigliere Matteo Zoccarato Mozione sul tema “Interventi urgenti a San Giuliano Mare”, presentata nella seduta di Consiglio Comunale dello scorso 21 marzo, il capogruppo della Lega Marzio Pecci evidenzia alcuni punti.

"La presentazione della mozione ed il dibattito in commissione hanno evidenziato la grave incuria in cui versa tutta l’area di San Giuliano Mare - ha affermato Pecci - la costruzione della Nuova Darsena e la collocazione della Fiera a nord del territorio comunale avrebbero dovuto rappresentare per il Borgo di San Giuliano il volano per la sua riqualificazione e sviluppo. Purtroppo ciò non è accaduto e non accadrà fintanto che questa maggioranza amministrerà Rimini. L’amministrazione comunale, al di là di una pista ciclabile, non sa immaginare una riqualificazione degli immobili e del territorio in questione oltre all’arredo urbano necessario per dare dignità all’intera area.

Il fatto grave, inoltre, è che l’Amministrazione non intende neppure accogliere il suggerimento delle forze politiche di minoranza di creare un collegamento – con un ponte mobile o con un tunnel – delle due sponde del porto che è rivendicato dai cittadini di Rimini. Purtroppo gli assessori Jamil Sadegohlvaad e Frisoni ritengono che San Giuliano abbia già ricevuto sufficienti interventi e che i problemi di degrado siano insussistenti".

Marzio Pecci ha comunque sollecitalo l’amministrazione ad intervenire sulla cura del parco Briolini, così come sulla proprietà dell’albergo Nautilus per sollecitarla a presentare una manifestazione di interesse per il recupero dell’immobile pena l’esproprio da parte del comune oltre a predisporre un progetto che abbia come obiettivo prioritario la riqualificazione di tutta l’area compresa tra la sinistra del porto e via Zavagli con la ristrutturazione e riqualificazione del sottopasso. "Ad avviso della Lega occorre sviluppare la potenzialità dello spazio del Borgo di San Giuliano Mare e della Nuova Darsena facendolo diventare luogo di aggregazione, di incontro e prevedere di conseguenza un luogo gradevole e accogliente per il mare, la sosta, la ristorazione, la passeggiata, lo shopping ed il tempo libero e collegamento con Marina Centro ed il centro città che abbia frequenza dodici mesi all’anno. Per fare ciò occorrono idee, ma gli assessori,oggi, hanno dimostrato che l'Amministrazione comunale non ne ha".