Metromare, dal Ministero arriva il nulla osta per la fase sperimentale e Santi conferma la partenza a ottobre

Un sorriso "stampato" sulla faccia e in mano il documento arrivato dal Ministero che dà il benestare per il Metromare. Il presidente della Provincia Riziero Santi annuncia "Acquisito anche nulla osta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'avvio della fase sperimentale". Tutto procede per far partire i motori del Trc e, come anticipato da Santi, ce la metterà tutta per far sì che entro ottobre il servizio sia attivo.

In questi giorni continuano le polemiche agguerrite con Riccione. L'amministrazione ha anche mandato una diffida sulla partenza, perché verranno usati mezzi alternativi. Una diffida su cui Santi ha puntualizzato "Non tiene conto però che sull’argomento, preso a pretesto, della votazione non unanime del Comitato di coordinamento, si sono già pronunciati Tar e Consiglio di Stato su casi analoghi, dando torto al Comune. Io rispetto tutti e rispetto chi è contrario dall’inizio all’opera, ma adesso il Metromare c’e’ e non può rimanere fermo. In queste ore sono anche alle prese con sovrapposizioni di competenze fra Enti e burocrazia, ma non mollo. Metromare entro ottobre deve partire, e partirà".

Santi mercoledì ha inoltre condiviso sulla sua pagina facebook il report aggiornato dopo l'incontro di martedì sera con il tavolo tecnico Provincia-Amr-Pmr col quale in questa fase si rapporta quotidianamente. "Abbiamo condiviso la calendarizzazione delle procedure ancora necessarie per far partire il servizio, scrivendo sul calendario giorno per giorno chi fa cosa. Mancano cinque passaggi autorizzativi, compresa assemblea dei soci Amr per approvazione definitiva del Piano di gestione e affidamento. Incontro molto positivo. Raggiunto una piena sintonia di intenti. Confermo Ottobre come mese di avvio del servizio".