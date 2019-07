Sblocca cantieri: online le linee guida dell'ufficio sismica, iniziano i controlli a campione

Sono on line sul sito web del Comune di Rimini le linee guida aggiornate dell'ufficio sismica del Comune di Rimini, la struttura che si occupa della gestione delle pratiche sismiche (denuncia lavori, fine lavori, collaudi, ecc) e del rilascio dell’autorizzazione sismica per l’avvio e la realizzazione di tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi ad edifici privati e pubblici, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni. Le linee guida sono state aggiornate in seguito all’introduzione del decreto “Sblocca cantieri” che modifica le procedura di richiesta di autorizzazione. A tal proposito sono introdotti controlli a campione: il primo martedì di ogni mese sarà estratto un campione pari al 20% delle pratiche presentate in deposito nel mese precedente, che ai sensi della legge regionale saranno sottoposte a verifica dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Il primo sorteggio sarà eseguito ad agosto 2019 e comprenderà tutte le pratiche a deposito presentate o trasformate fino al luglio.

L’ufficio è in via Rosaspina n. 21, al quarto piano, sotto la direzione del Settore Facility Management; gli istruttori tecnici direttivi ed il personale amministrativo ricevono il pubblico martedì dalle 9 alle 13 senza appuntamento; giovedì dalle 15 alle 17 su appuntamento. Gli appuntamenti saranno preventivamente concordati telefonicamente con gli istruttori tecnici direttivi e con il personale amministrativo (tutti i giorni escluso il martedì dalle 12 alle 13), ai seguenti numeri telefonici 0541/793819-20-21-22-29.