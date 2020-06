Rimini scende in piazza per George Floyd: flash mob contro il razzismo

Rimini scende in piazza per George Floyd e gridare il "no" contro il razzismo. In queste ore la città sta organizzando un flash mob “Black lives matter” sul modello di quelli che si stanno tenendo in questi giorni in Italia nel ricordo dell'uomo ucciso negli Stati Uniti. L’appuntamento, il cui annuncio è apparso oggi sui social network, è previsto per venerdì 12 giugno dalle 18.30 in piazza Cavour , senza sigle, con l’invito a indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza per garantire il rispetto delle disposizioni.

