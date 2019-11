Trasporto pubblico, gli autisti incrociano le braccia

E' in programma per sabato 23 novembre, proprio il giorno dell'inaugurazione del Metromare, lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto da Uiltrasporti e Ugl. Nel bacino di Rimini, gli autisti di Start Romagna incrociano le braccia. Non saranno garantite le corse degli autobus per quattro ore, dalle 9 alle 13. Saranno invece garantiti i servizi scolastici degli Scuolabus per il trasporto dei bambini nei plessi scolastici.