Sciopero nazionale del trasporto pubblico: disagi per i pendolari

„Ancora uno sciopero per mercoledì 24 luglio. E' stato infatti indetto uno sciopero nazionale del personale di Ferrovie dello Stato dalle 9 alle 17 di mercoledì. I treni potranno subire ritardi, cancellazioni o limitazioni. Il personale dedicato ai servizi Freccialink potrebbe astenersi dal lavoro, in tutte le Regioni Italiane dalle 10 alle 14.“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.ravennatoday.it/cronaca/sciopero-nazionale-del-trasporto-pubblico-disagi-per-i-pendolari.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RavennaToday/235879663110834