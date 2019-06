Scuola Ferrari, il nuovo progetto del Comune: l'edificio sarà demolito e ricostruito

Rimini, La scuola riparte con progetti innovativi: 10 milioni per 60 cantieri e la Montessori sarà in legnoTra iTra i grandi interventi scolastici in fase di progettazione nel piano del Comune ci sono anche quelli per la nuova scuola primaria Ferrari. L’edificio sarà demolito e ricostruito. L’obiettivo è di partire con i lavori per l’estate 2020. Il Comune sta già studiando dove trasferire i bambini, sia dell’asilo che delle elementari, nella fase di cantiere saranno attivate navette per gli spostamenti organizzate insieme a Stat. L’intervento costerà 5 milioni, di cui uno finanziato dal Miur.

"Stiamo già lavorando per strutturare un percorso su dove spostare i bambini, lavoriamo con un anno d'anticipo". spiega Morolli.

"Sarà un progetto partecipato - prosegue Chiara Fravisini, responsabile edilizia pubblica e qualità urbana - uno dei punti chiave di quella scuola sarà l'integrazione sociale ed è un progetto che si inserisce in un ambito di riqualificazione dell'area stazione, un piano di rigenerazione urbana".

La scuola infatti si trova in via Gambalunga, nel quartiere di Borgo Marina, vicino all'area della stazione ferroviaria. E' una scuola tipica della città: situata nel centro storico, adiacente alla stazione ferroviaria, è frequentata da circa 180 alunni ed accoglie un’alta percentuale di bambini di diverse etnie, religioni e lingue, che definiscono il suo forte carattere identitario. In questi ultimi anni, attraverso il supporto del progetto didattico dedicato alla sostenibilità, la scuola ha dimostrato grande capacità di azione, disponibilità al confronto e al lavoro di gruppo. Ha sviluppato il tema dell’integrazione multiculturale utilizzando la musica e la danza come linguaggio universale capace di creare sorprendenti legami fra alunni e famiglie.

