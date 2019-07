Alla Karis gli studenti "supermaturi" promossi con 100 e lode

Alla scuola Karis due studentesse e uno studente si diplomano con il massimo dei voti. Al liceo classico Dante Alighieri in quinta A sono state promosse con 100 e lode le studentesse Caterina Bracci e Martina Pagliarani (nella foto in apertura, al fianco del preside Valentini).

Al liceo scientifico George Lemaitre in 5A festeggia con 100 e lode anche Alessandro Liane (nella foto, nella fila in alto a sinitra con il papillon giallo).