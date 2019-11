Seggiolini antiabbandono, sospeso l'obbligo dei dispositivi in auto

Il "caos" sui seggiolini antiabbandono ha una tregua. Dopo una caccia serrata dei dispositivi da parte di genitori e nonni, con chiamate e file nei negozi, venerdì il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, tramite una nota, ha informato che prendendo atto dell'impossibilità per i cittadini di conformarsi alle misure previste, ovvero di poter installare un dispositivo irreperibile nella maggior parte dei casi, le sanzioni non possono essere effettuate.

A dare notizia anche sulla sua pagina facebook è l'assessore Jamil Sadegholavaad, che evidenzia come la circolare chiuda un caos scoppiato nel giro di poche ore. "Al fine di dare un congruo tempo alle famiglie per dotarsi di tale dispositivo, l'obbligo del loro utilizzo per i bambini sotto i 4 anni è sospeso. Verrà data adeguata comunicazione riguardo alla nuova tempistica di entrata in vigore di tale obbligo così come da previsione del Codice della strada. Rimane comunque caldamente consigliato attivarsi per l'acquisto del seggiolino antiabbandono vista l'indubbia grande utilità dello stesso e la sua prossima obbligatorietà".