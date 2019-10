Perde il lavoro e si separa dalla moglie, un 32enne minaccia di farla finita: salvato dalla polizia

Ha inviato un sms a un amico scrivendo tutta la sua disperazione. Uno stato emotivo che lo stava spingendo a farla finita. Un messaggio che ha subito preoccupato l'amico di un 32enne residente a Rimini, di origini brasiliane. Il conoscente ha subito dato l'allarme chiedendo aiuto alle forze dell'ordine, sapendo lo stato di indigenza e il difficile momento dovuto alla perdita del lavoro e dalla separazione con la moglie. Martedì pomeriggio intorno alle 15.30 i carabinieri hanno diramato la segnalazione e sono subito inziate le ricerche.

L'uomo, che risiede in una comunità, si era allontanato con la sua auto e vagava per la città. Dopo circa cinque pre una Volante della Polizia lo ha rintracciato in via Circonvallazione all'incrocio con via Covignano. Agli agenti, che lo hanno messo a proprio agio, è apparso calmo e collaborativo tanto da affermare di aver rinunciato ai propositi suicidi. Il 32enne è stato comuqnue portato in ospedale a Rimini per accertamenti.