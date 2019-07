Sostegno per le rette del nido e gli affitti: un aiuto a 1400 famiglie

“L’annuncio del Presidente Stefano Bonaccini sullo stanziamento straordinario della nostra Regione di 30 milioni a sostegno delle politiche sociali e famigliari è una notizia di rilievo eccezionale” commenta Nadia Rossi, consigliera Pd Emilia-Romagna capogruppo in commissione regionale Parità. Il riferimento è al duplice intervento presentato dalla giunta regionale oggi, mercoledì 17 luglio, che prevede lo stanziamento di oltre 18 milioni di euro per ridurre o azzerare le rette dei nidi per le famiglie con Isee fino a 26 mila euro, a partire da settembre, e subito 12,5 milioni per il sostegno sugli affitti.

“Senza retorica, si tratta di un’iniziativa che ha una portata straordinaria per tante famiglie, che potranno risparmiare sull’affitto della casa e sulle rette del nido dei propri figli che potranno accedere a un percorso formativo sin dall’età della prima infanzia. Politicamente è la concretizzazione di un messaggio importante per l’empowerment delle donne: pieno sostegno a chi lavora e ha bisogno di conciliare i tempi di cura della famiglia con quelli della propria occupazione. – prosegue Nadia Rossi – In una zona come la Riviera, questo provvedimento, insieme al contributo regionale che ha ridotto le rette di iscrizione ai centri estivi, è un ulteriore ed inedito aiuto che supporta le famiglie e conferma la bontà e la fermezza delle politiche di welfare emiliano-romagnole 365 giorni l’anno”.

“Questo provvedimento è uno straordinario risultato della Regione Emilia-Romagna che lavora ogni giorno per l’interesse e il sostegno alle famiglie e alla conciliazione”, conclude soddisfatta la consigliera Nadia Rossi.