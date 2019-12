Sottopasso di via Portofino, Zoccarato: "Progetto raffazzonato, non tiene conto delle esigenze del territorio"

"È un progetto esecutivo assolutamente raffazzonato e tirato via quello sul completamento del sottopasso di via Portofino che il consiglio comunale di giovedì sera ha approvato dopo una lunga e non semplice discussione - afferma Matteo Zoccarato, consigliere della lega - Un progetto che nella sostanza disattende di gran lunga le aspettative dei residenti. Perché se la soluzione promossa da questa Amministrazione è quella di ridurre il deflusso di autovetture su viale della Regina, costringendo chi da Rimini si dirige verso Riccione a spostarsi sull'asse mediano, è evidente che la pezza diventa peggio del buco. Anche perché la zona è già sufficientemente depressa dal punto di vista commerciale e residenziale. L’idea di privarla del traffico sostenibile e non eccessivo che attualmente la caratterizza, realizzando un sottopasso che ne ipoteca la viabilità, darà il colpo di grazia alle poche attività che ancora resistono.”

"Anche la Lega vuole mettere la parola fine a questa ‘variante’; ma vogliamo farlo con criterio e ragionevolezza, adottando una soluzione progettuale che tenga conto delle esigenze di chi vive e lavora in questa zona. Queste fughe in avanti, dal retrogusto puramente elettorale, non solo non giovano al territorio ma rischiano di peggiorare una situazione di per sé già sufficientemente delicata".