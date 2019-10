Spaccia cocaina in stazione, arrestato un 38enne

Uno scambio veloce, ma non abbastanza da passare inosservato agli uomini delle Volanti, impegnati a controllare la zona della stazione ferroviaria, dove un 38enne di origini marocchine, è stato arrestato lunedì sera poco prima di mezzanotte.

Gli agenti stanno attraversando in via Roma, quando, vicino alla rotanda nel pressi del parcheggio, notano che un uomo, di corporatura robusta con indosso una felpa con cappuccio, si avvicina a un'auto in sosta. Il 38enne, passa al guidatore un piccolo oggetto. I poliziotti si avvicinano così con l'auto di servizio. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo al volante getta fuori dal finestrino una pallina di colore verde, che i poliziotti scoprono essere cocaina, e cerca di ingranare la retromarcia a fari spenti per andare via, senza però riuscirci.

Lo spacciatore invece, si dirige verso la stazione ferroviria facendo cadere alcune palline colorate dalle mani, circa tre grammi di cocaina. Troppo tardi. Alle sue spalle c'è già un agente pronto a fermarlo. Nel frattempo arriva anche un'altra pattuglia chiamata in aiuto dai colleghi. Durante l'arresto i poliziotti scoprono anche che l'uomo è ben noto alle forze dell'ordine e sulla sua testa pernde un decreto di espulsione.