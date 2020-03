Start Romagna, in vendita gli abbonamenti a tariffe agevolate

Sono in vendita, per il distretto socio-assistenziale di Rimini, gli abbonamenti agevolati “Mi Muovo Insieme”, di cui il Comune ha deliberato recentemente le nuove tariffe. Istituiti dalla Regione Emilia-Romagna, gli abbonamenti “Mi Muovo Insieme” sono titoli di viaggio annuali di trasporto a tariffe agevolate di cui possono beneficiare determinate categorie sociali: anziani, disabili, famiglie numerose, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di tratta.

I requisiti necessari per poterne far richiesta possono essere verificati sul sito Start Romagna (https://www.startromagna.it/content/categorie-protette-rimini). Una volta accertato di averne diritto, le domande potranno essere effettuate al Punto Bus presentando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito), la certificazione Isee valida per l’anno 2020 per agevolazione da reddito, per anziani o famiglie numerose (fino al 31 marzo 2020 si accettano certificazioni Isee relative all’anno 2019), il certificato di invalidità per agevolazione derivanti da disabilità e, in caso di primo abbonamento, una fototessera.

Per potere usufruire delle agevolazioni, i richiedenti abbonamento urbano devono essere residenti nel Comune di validità dell’abbonamento, mentre i richiedenti abbonamento extraurbano o integrato devono risiedere in uno dei Comuni del bacino di Rimini.