Stop alla plastica, tornano le vecchie fontanelle dell'acqua

Rimini è sempre più green e continua a impegnarsi per ridurre il consumo della plastica. Un altro passo in avanti è la battaglia contro le bottiglie, da "sostituire con le borracce - evidenzia l'assessore Anna Montini - E' per fortuna anche una moda che si sta diffondendo, una bella moda, tra i ragazzi, e non solo".

Un altro passo in avanti in questa direzione sarà il ritorno delle vecchie fontanelle dell'acqua in ghisa. Dopo quelle di Viserba e Viserbella sono in arrivo nuove fontanelle a Miramare in via Oliveti, in via Coriano e nell'invaso del Ponte di Tiberio. "Entro l'estate le riusciremo a installare, per quella nell'invaso del ponte stiamo decidendo il punto. Sono sempre punti dove c'è una sorta di controllo, ad esempio vicino alle attività o dove c'è più passaggio, proprio per evitare episodi di degrado e che l'acqua possa essere sprecata".

Le fontanelle si affiancano alle casette dell'acqua, dove è venduta a pochi centesimi, "anche su questo fronte c'è un grande risparmio energetico da 2.265 megawatt all'ora nel 2020 a 3.367".

Inoltre, è in previsione un progetto con Romagna Acque per i poli scolastici. "Ci stiamo confrontando, intanto sono già molti gli studenti che partono da casa con le borracce e le possono ricaricare dai rubinetti della scuola".

Infine, come annunciato il Comune sta provvendendo a controlli nei locali sulla spiaggia per verificare che le bevande non vengano servite nei bicchieri di plastica monouso o tantomeno vengano distribuite cannucce. "Siamo soddisfatti dell'impegno di bagnini e chiringuito. Sui 15 operatori controllati non è emersa alcuna irregolarità".