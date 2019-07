Strade di sangue, triplicano i ciclisti morti e aumentano i feriti negli incidenti

L’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione ha analizzato l’ultimo triennio dei dati validati ISTAT – 2015/2017 – relativi all’incidentalità di ciclisti e pedoni sulle strade della Romagna. I dati sono ancora troppo elevati per questi utenti “deboli” o vulnerabili, categoria di cui fanno parte anche i motociclisti, perché in caso di incidente non hanno attorno a sé un “involucro” che li protegga, ma, mentre i motociclisti indossano ormai regolarmente tutti il casco, nel caso dei ciclisti non è presente di solito neppure quello, non essendo obbligatorio per il Codice della Strada. In caso di caduta la scatola cranica è completamente esposta agli urti contro gli ostacoli presenti o contro l’asfalto.

Sulle strade del territorio della Romagna sono in aumento nell’ultimo triennio sia i feriti che le persone decedute di questi utenti della strada. Nell’ultimo triennio i ciclisti feriti sono aumentati passando da 1.133 nel 2015 a 1.155 del 2017, i pedoni da 433 a 519. I ciclisti morti aumentano da 13 a 20, mentre i pedoni da 15 a 18. Per quanto riguarda le fasce di età, sono sempre gli over65 quelli più numerosi sia fra i ciclisti che fra i pedoni deceduti.



A Rimini i ciclisti morti triplicano, passando da due a sei, mentre i pedoni calano otto a cinque.

Per quanto riguarda la tipologia di strada, la strada urbana risulta, anche nel 2017, quella dove più frequentemente avvengono gli incidenti (64,4%), di cui il 40,5% mortali e il 60,5% con feriti.

Seguono, molto staccate, la strada provinciale con il 9,4% di incidenti e la statale con 7,3%.

Diverso il discorso per la mortalità: mentre sulle strade urbane si attesta a 40%, sulle provinciali e statali sale a 17% e 14%, da cui si deduce che la velocità incida in maniera rilevante sugli esiti degli incidenti. Da tenere presente che il codice della strada stabilisce (art. 190 c.d.s.) che: "da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila".

L’obbligo del giubbotto catarifrangente esiste invece per i ciclisti nei seguenti casi: sempre quando circolano in galleria e fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

Le province romagnole

„Ravenna registra un aumento di ciclisti deceduti, passando da cinque del 2015 a nove del 2017, mentre i pedoni salgono da due a tre.“



Forlì – Cesena decresce da cinque a quattro ciclisti deceduti, mentre i pedoni aumentano da cinque a sei.

L'iniziativa

„di una pedalata gratuita aperta a tutti i cittadini e turisti che si terrà a Cervia domenica. “Le regole non vanno in vacanza”, è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Polizia Locale di Cervia e dall'Osservatorio Regionale sulla sicurezza stradale in collaborazione con le associazioni ciclistiche cervesi. L’appuntamento estivo giunto ormai alla sua terza edizione, è finalizzato a sensibilizzare all'importanza della sicurezza della circolazione dei ciclisti e al rispetto delle regole anche in vacanza, facendo una divertente pedalata aperta a tutti.“