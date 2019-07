Summer Pride, come cambia la viabilità: le zone chiuse al traffico

Per consentire lo svolgimento del Rimini Summer Pride in programma sabato sarà modificata temporaneamente la circolazione stradale sui tratti dei lungomari Murri e Tintori coinvolti dalla manifestazione.

In particolare dalle ore 14 alle 19,30 di sabato sarà chiusa totalmente al traffico veicolare l’area di piazza Marvelli dove sarà vigente anche il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7 alle 19,30. Dalle ore 14 alle ore 21,30 saranno chiusi al traffico veicolare anche il lungomare Murri, nel tratto dalla Via 8 1/2 al Piazzale Kennedy/Lungomare Tintori, e il lungomare Tintori, nel tratto da P.le Kennedy al Viale Beccadelli- rotatoria Grand Hotel. L’ordinanza predisposta dal Comando di Polizia municipale apporta anche alcune modifiche temporanee alla circolazione con la creazione del doppio senso di circolazione sul Viale Regina Elena, nel tratto dalla Via 8 1/2 alla Piazza Marvelli compresa; sulla Piazza Marvelli, nel tratto dal Viale Regina Elena al Viale Vespucci; sul Viale Vespucci, nel tratto dalla Piazza Marvelli al Piazzale Kennedy.

Dalle ore 7 alle ore 21.30 del 27 luglio è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul Lungomare Murri, lato monte, nel tratto dalla Via 8 1/2 al Piazzale Kennedy/Lungomare Tintori; sul Lungomare Tintori, lato monte, nel tratto dal P.le Kennedy/Lungomare Murri, alla Via Beccadelli; sulla Via 8 1/2 , lato RA, nel tratto dal Lungomare Murri al Viale Regina Elena; sulla Via Beccadelli, su ambo i lati, nel tratto dalle Vie Vespucci/Giulietta Masina al Lungomare Tintori; sui marciapiedi delle aree disciplinate qualora siano presenti stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7 di sabato 27 alle ore 4 di domenica 28 anche su sul Viale Colombo, sulla Rotonda Grand Hotel, sul Lungomare Tintori, sulla Via Beccadelli.