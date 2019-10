Il giro d'Italia fa tappa a Rimini e maggio si tinge di rosa

I rumors prendono corpo e si trasformano in realtà. Il giro d'Italia arriverà a Rimini e la data sa cerchiare sul calendario è quella del 20 maggio. La presentazione odierna del 103esimo Giro d'Italia ha portato un regalo alla Riviera. La corsa rosa approderà nella città di Fellini con il traguardo dell’undicesima tappa del Giro con partenza da Sant’Elpidio. Il giorno successivo sarà la volta della cronometro sul tracciato di Cesenatico per una tappa che ripercorre gran parte del percorso della Nove Colli che festeggia nel 2020 il suo mezzo secolo di storia.

La città è in fermento ed è al lavoro per realizzare un programma di appuntamenti, senza dimenticare l’importante anniversario che segnerà il 2020, il centenario della nascita di Federico Fellini. In collaborazione con Italian Bike Festival, il più importante evento italiano dedicato al mondo della bici ospitato da due anni a Rimini, potrebbero nascere iniziative mirate all’educazione e alla promozione dell’uso della bicicletta per la mobilità cittadina. Cogliendo quindi l’occasione del giro per veicolare il messaggio di un nuovo modo di vivere gli spazi urbani in sintonia con il nuovo assetto di Rimini. Il mese di maggio 2020 a Rimini sarà super e ricco di eventi: oltre al Giro infatti ci sarà l’adunata degli Alpini dall’8 al 10 maggio e RiminiWellness, che cade l’ultimo weekend del mese.

Rimini e la bicicletta

ComuneCiclabile per la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), Rimini assicura 120 KM di ciclabili che rendono la città ideale per chi vuole viverla in bici, che sia per costeggiare il mare o per attraversare il millenario ponte di Tiberio, per fermarsi a prendere un aperitivo nel centro storico o fuggire verso l’entroterra lungo l’alveo del fiume Marecchia. Alle piste si aggiungono le strutture pensate per i Biker, dal Bike Park situato a ridosso della stazione ferroviaria e che fornisce un servizio di noleggio, rimessaggio, assistenza meccanica ed informativo per i viaggiatori su due ruote, sino ai Bike Hotel.

Riuniti in due associazioni, Rimini Bike Hotels (www.riminibikehotels.com) e Consorzio Terrabici (www.terrabici.com/it), le strutture ricettive di Rimini assicurano ai loro ospiti servizi dedicati ai ciclisti, dal noleggio alla riparazione delle due ruote, passando dai menù pensati per affrontare al meglio lunghe pedalate, sino a tour e visite guidate in sella ad una bici. Sono proprio le visite guidate la maggiore attrazione per gli ospiti che vogliono viaggiare pedalando. Fra i saliscendi del suo entroterra e il lungomare sempre illuminato, fra i luoghi della storia e quelli della buona tavola, Rimini è un luogo da scoprire con i propri ritmi, quelli della propria pedalata. Che sia una BMX, una mountain bike o una graziella, ogni bici ha la sua pista in Romagna ed ogni appassionato il suo Tour.

Non serve essere campioni o agonisti visto che molti operatori, come Bike Tour Rimini (https://www.biketourrimini.it/) ed Emotion Bike Emilia Romagna (https://www.emotion-bike.it/), permettono di noleggiare bici elettriche che aiutano ad affrontare le salite e le lunghe pedalate e nel contempo offrono tour tematici che spaziano dall’enogastronomia, come i WineTour, a percorsi storico-artistici nei millenari borghi dell’entroterra. Sono queste mille possibilità riservate a chi vuole vivere la Romagna in bike, la varietà del suo territorio e non ultima la proverbiale accoglienza dei suoi abitanti, ad essere attrattori di grandi eventi dedicati al settore e di cui la tappa del Giro d’Italia è importante ma non unico esempio. Rimini infatti è da due anni, nel mese di settembre, palcoscenico del più importante evento italiano dedicato al mondo della bici, l’Italian Bike Festival (https://bikevents.com/italian-bike-festival), una festa che tornerà a Rimini per il terzo anno dall’11 al 13 settembre che permette ai visitatori di scoprire le novità del mercato, divertirsi in percorsi di off road e conoscere i campioni degli sport su due ruote.