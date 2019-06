Turiste salvate da uno stupro, l'assessore Sadegholvaad: "Grazie al giovane che le ha difese, è stato un atto coraggioso"

Turiste tedesche salvate dallo stupro da un giovane senegalese

„E' stato solo grazie all'intervento del giovane senegalese di 30 anni che due turiste tedesche, nella notte tra domenica e lunedì, sono scampate a una violenza sessuale sull'arenile di Rimini. Il ragazzo, che si trovava nella zona tra il Bagno 1 e la spiaggia libera, è intervenuto appena sentite le urla delle vittime aggredite da un maniaco sessuale poi messo in fuga dal 30enne. Il senegalese, inoltre, si sarebbe prodigato per aiutare i carabinieri intervenuti sul posto per rintracciare l'autore del tentativo di stupro poi bloccato dai militari dell'Arma e portato in caserma. Ad essere sottoposto a fermo è finito un 37enne romeno che, al termine degli accertamenti, è stato trasferito nel carcere riminese dei "Casetti" in attesa della convalida che dovrà essere fatta dal gip entro 48 ore.

Un gesto di coraggio che l'assessore Jamil Saddeholvaad ha voluto sottolineare: "Voglio ringraziare pubblicamente le persone che hanno consentito l’altra notte di sventare un’aggressione in spiaggia nei confronti di due ragazze straniere. Innanzitutto il giovane che è accorso alle grida delle donne, intervenendo direttamente per difenderle, e quindi consentendo il riconoscimento successivo del potenziale aggressore - ha affermato l'assessore - Un atto coraggioso, davvero di grande valore civico, che va meritevolmente rimarcato per l’alto senso di altruismo e responsabilità. Un grazie ai Carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto, soccorrendo le due ragazze e consegnando alla Giustizia quello che pare essere il responsabile”.



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.riminitoday.it/cronaca/turiste-tedesche-tentato-stupro-rimini-17-giugno-salvate-senegalese.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RiminiToday/109419352490262