Trenitalia e Tper fanno squadra: in arrivo 86 nuovi treni per i pendolari

Novità in arrivo per i pendolari. Durante un convegno organizzato dalla Cisl, infatti, è emersa l'intenzione di Trenitalia e Tper di unirsi per dare vita a una nuova realtà che gestirà il trasporto pubblico su ferro dell’intera Emilia-Romagna. Un’esperienza pilota in Italia che porterà in dote, entro aprile, anche 86 nuovi convogli, come spiega il blog dedicato ai pendolari Ferrovie.info.

Dell’integrazione tra Trenitalia e Tper se ne parla da tempo, ma il progetto sembrava essersi perso tra ritardi e rinvii: l’ultima data, però, quella del 1 gennaio dovrebbe essere rispettata. La ‘newco‘ nasce dall'esperienza della gara indetta dalla Regione nel 2015, alla quale Trenitalia e Tper hanno deciso di partecipare insieme, sotto forma di consorzio. Fino a oggi Tper e Trenitalia hanno garantito i rispettivi servizi sulle rispettive reti di competenza. Ora, le due società si uniranno per dare vita a un colosso dai numeri importanti: 930 treni di media in un giorno feriale e oltre 140mila passeggeri trasportati quotidianamente.