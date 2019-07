Trovato cadavere nel parco, indaga la polizia

Trovato il cadavere di un uomo nel parco di via Euterpe. La scoperta giovedì mattina, intorno alle 7.30. E' stato subito dato l'allarme e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. E' stato chiesto l'intervento del medico legale ed è stato informato il magistrato di turno. Al momento, l'ipotesi più verosimile è che il decesso sia avvenuto in seguito a un'overdose. Le forze dell'ordine hanno poi identificato per un 53enne riminese, già noto per i suoi trascorsi di tossicodipendenza, trovando a fianco del cadavere la siriga presumibilmente utilizzata per l'ultima dose. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.