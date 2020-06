Nasce "Tic2Trip", la nuova app che mette insieme le attività e riduce i rischi di investimento

Nasce una nuova app dedicata al turista e all'ospite. Si chiama “Tic2Trip” ed è la piattaforma di facile utilizzo che permette ad alberghi, ristoranti, spiagge e tutte le attività turistiche, di collaborare cercando per massimizzare le risorse e ridurre l’incertezza legata agli investimenti. Il nuovo strumento è stato presentato venerdì mattina durante un incontro in Comune alla presenza del presidente Fipe Gaetano Callà, di Patrizia Rinaldis, Aia, dell'assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad e dell'albergatore Alessandro la Lampa.

L’applicazione utilizza un sistema di gettoni che i turisti possono spendere nelle attività e nelle attrazioni del territorio, come ristoranti, spiagge, musei (https://www.tic2trip.it/it/).

"Questa soluzione porterebbe beneficio su tutto il territorio, dando la possibilità agli hotel di esternalizzare il servizio ristorazione abbattendo i costi cucina e mantenendo una proposta invariata di pacchetti in PC e MP, ridistribuendo tale forza di spesa sugli esercizi di ristorazione, stimolando una presenza di coperti maggiore nei servizi infrasettimanali e aiutando anche la destagionalizzazione nell’offerta alberghiera", spiegano i promotori.

Come funziona per gli operatori?

Ricarica credito: Ogni albergo tramite la propria interfaccia può generare e ricaricare le tessere del turista con i Tic2Trip, per fare questo però è necessario averli pre acquistati.

Incasso Tic2Trip: Il ristorante, spiaggia, museo etc. invece potrà incassare, quindi accreditarsi, i Tic2Trip tramite qualsiasi device (smartphone, tablet e computer), l’unica cosa che deve fare è leggere il QR Code presente sull’app del cliente.

Menù: Ogni ristoratore dovrà proporre i seguenti menù o solo alcuni in base alla propria tipologia di cucina:

Menù Standard Hotel: È il menù sostitutivo del pasto in hotel, comprende obbligatoriamente 2 portate principali e 1 piatto per il post cena (bevande escluse).

Menù Baby: Comprende obbligatoriamente 2 piatti a porzione ridotta e 1 piatto a scelta per il post cena (bevande escluse).

Menù Easy: È il menù più semplice che comprende solo 1 portata principale e 1 bevanda.