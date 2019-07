Un aiuto per i bambini dell'ospedale: Le Sangiovesi raccolgono 4.500 euro con un musical

Lunedì "Le Sangiovesi", insieme al Maestro Stefano Bianchi e ad una delegazione delle loro famiglie, hanno consegnato alla Prima Coccola ed al Primario Gina Ancora del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Infermi di Rimini, un assegno di € 4.500,00, ricavato del Musical "E' il minimo, giusto?", spettacolo di beneficenza realizzato lo scorso aprile a Spazio Tondelli di Riccione. "E' stata una giornata speciale, carica di emozioni e di significato - affermano le ragazze-. Quando siamo partite con il progetto del Musical eravamo entusiaste che Stefano Bianchi avesse scelto proprio noi, ma non immaginavamo l'impegno che questo progetto avrebbe richiesto. Vedere oggi realizzato il nostro sogno di riuscire, ancora una volta, con il canto e la musica, ad aiutare chi è più piccolo e fragile è incredibile e davvero molto emozionante. Ognuna di noi si è chiesta, almeno una volta, "Che disegno c'è sopra di me?", come Marta, una delle 10 naufraghe del musical, e tutte in modi diversi sognavamo, di poter donare qualcosa di noi agli altri ("un pò del nostro tempo.. un pò del nostro amore"). Le Sangiovesi, nate come una passione tra 10 amiche, si sono rivelate questo, un'occasione per donarsi e fare del bene e, mettendo un passo dopo l'altro, unendo e intrecciando i fili, abbiamo scoperto il disegno che ci unisce, una tela di rapporti, musica, incontri, "una grande famiglia".

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato: chi ha partecipato allo spettacolo, le nostre famiglie, chi ci ha accompagnato nella realizzazione del progetto e gli sponsor che, con la loro sensibilità, sono stati determinanti". La somma raccolta andrà a sostenere le spese per il nuovo reparto, come l'acquisto di nuovi tira latte e poltrone, dopo "il cielo" donato lo scorso anno con il precedente spettacolo. Le Sangiovesi hanno già in programma una nuova iniziativa di beneficenza: Domenica 28 Luglio, nella Piazza di Monte Colombo, presenteranno una versione estiva di "Note di Donna" a favore de "Il Punto Rosa", organizzata da "E sarà gioia", gruppo Giovani e Parrocchia di San Giovanni Battista Monte Colombo, con il patrocinio del Comune di Montescudo - Monte Colombo ed il contributo della Pro Loco di Monte Colombo. Lo spettacolo, ad ingresso libero, sarà presentato da Diana Saponara e vedrà la partecipazione di B-you e Centro 21.