Un ammasso di cartoni sotto i portici: "Un degrado vergognoso per il centro"

Un muro di cartoni ammassati fuori da un negozio del centro storico, che ha le vetrine proprio sotto i portici di corso d'Augusto, nel tratto tra piazza Tre martiri e via Battarra. Una scena che lunedì non è passata inosservata, anche perché non si trattava del primo giorno. A intervenire e dare inizio alla protesta sui social è stato il consigliere di Obiettivo Civico - Vincere per Rimini Filippo Zilli che ha scritto: "L’amministrazione ha ridotto i cestini ed i bidoni in tutta Rimini, costringendo i cittadini a sacrifici ed a fare centinaia e centinaia di metri con in mano differenti buste, per via anche della raccolta differenziata che in centro storico non viene fatta porta a porta, e poi permette ad una attività lungo il corso di Augusto di gettare tutto all’esterno in pieno giorno alle ore 12".

Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore all'Ambiente Anna Montini che ha replicato: "Prima di lagnarsi dell’Amministrazione, Consigliere, sappia che l’esercente che butta sotto il portico di Corso D’Augusto questi cartoni è stato più volte avvisato sia dalla PM sia da Hera che non deve conferire i rifiuti al di fuori degli orari indicati (diversi per giornate con o senza mercato) e soprattutto che deve piegarli e ciò a maggior ragione se ha poco spazio!".

Tempo una manciata di clic ed è arrivata la controrisposta di Zilli: "Assessore non la reputi una lagna. Ma una giusta segnalazione nei confronti di una attività che si comporta in questo modo troppo spesso. Vostro compito e fare le regole, ma soprattutto farle rispettare". Frasi a cui la Montini ha replicato secca: “Vedere che prevale la smania di esporre prodotti sugli scaffali a scapito del decoro è disdicevole. Comunque, se non bastano segnalazioni e penalità non resta che agire su oneste segnalazioni di cittadini e consiglieri, meglio se non pretestuose".

A segnalare l'episodio è stata anche Marina Mascioni, coordinatore del Movimento Nazionale Emilia Romagna che, sempre corredando il post di fotografia, ha ribadito la gravità della situazione, "E' il terzo giorno, è vergognoso"