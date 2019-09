Un anno senza Zanza, il "re dei vitelloni": a Bellariva la messa per ricordarlo

Il latin lover per eccellenza della Riviera si è spento un anno fa, a 62 anni, tra il clamore dei media, italiani e internazionali. Giornali, tv, siti annunciavano la sua scomparsa ripercorrendo la sua lunga carriera da "re dei vitelloni". Tra le lacrime dei familiari e degli amici. E delle tante amiche o ex fiamme arrivate persino dalla Svezia.

E' trascorso un anno dalla morte di Maurizio Zanfanti, meglio noto come Zanza, e i suoi cari ne ricordano la memoria con una messa che verrà officiata giovedì, alle 18, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Bellariva.

A portarlo via un malore fuliminante, nel cuore della notte, dopo aver trascorso la serata con una donna. Il cuore ha tradito l'uomo che ha amato più di seimila donne. Intorno alla sua morte anche alcune pagine amare, come il furto del suo cellulare e il un parrocco che si era rifiutato di officiare i funerali per la "troppa pubblicità" dei media, così l'ultimo saluto fu fatto nella chiesa del cimitero, presa d'assalto da centinaia e centinaia di persone.

In quest'anno sono stati tanti gli amici che lo hanno ricordato e sembra che adesso qualcuno voglia omaggiarlo anche con un libro. Quando Zanza si spense a ricordarlo anche il sindaco di Rimini che aveva detto "Con Zanza se ne va un pezzo del costume italiano".