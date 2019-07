Una giornata per le tartarughe con giochi, incontri e il rilascio in mare di Nina

Sabato 27 luglio presso il Kalima Beach Club 17 di Viserba Fondazione Cetacea organizza Tartaday, la giornata di divulgazione sulle tartarughe marine che farà conoscere meglio questi animali straordinari, le minacce che corrono e le azioni messe in campo per proteggerle.

La giornata inizierà alle 10 quando dalla spiaggia del Kalima Beach Club la tartaruga Nina, recuperata lo scorso maggio a seguito di una cattura accidentale nella rete strascico di un peschereccio a Cesenatico e curata dalla Fondazione Cetacea, riprenderà il mare con il supporto della Capitaneria di Porto di Rimini dopo un breve momento divulgativo rivolto a grandi e piccini.

Il pomeriggio invece sarà all’insegna del divertimento: dalle 15 tornei solidali di calcetto, beach volley e biliardino e alle ore 16 bambini e ragazzi potranno partecipare al Tartalab, laboratorio creativo. Alla fine cocomerata per tutti!

In serata, possibilità per i convenuti di cenare in spiaggia e partecipare ad una proiezione serale per grandi e piccini.

Il Tartaday è sponsorizzato generosamente da Kalima Beach Club e Ristorante Pizzeria Terraemaris. Tutto il ricavato della giornata verrà devoluto alla Fondazione Cetacea per la cura delle tartarughe ricoverate al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione.

Il Tartaday è una giornata promossa dal progetto europeo Tartalife+, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il fondo LIFE+ NATURA 2012 che ha lo scopo di ridurre la mortalità delle tartarughe marine sulle coste italiane, soprattutto le morti accidentali causate dalla pesca professionale.